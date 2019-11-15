Серьезная авария в Бресте: столкнулись 4 легковушки и грузовик

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении пяти автомобилей в Бресте. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла 16 ноября, около 11.30, на улице Волгоградской. По предварительной информации, водитель Mazda не справилась с управлением и врезалась в остановившийся Citroen, после чего последний продвинулся вперед и столкнулся с Nissan и Honda. От удара Mazda отбросило в правую полосу движения, где она врезалась в грузовик МАЗ.













В результате ДТП водитель Citroen получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.