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«Уральские пельмени» подали два заявления в полицию на своего бывшего директора

16.11.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Уральские пельмени» подали два заявления в полицию Екатеринбурга на своего бывшего директора Сергея Нетиевского, пишет «URA.RU». Нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов сообщил, что шоумена заподозрили в новых фактах вывода средств, принадлежащих юмористической команде.


фото: Swetiks, wikimedia

Евгений Орлов рассказал, что Нетиевский якобы осуществил несколько выплат своему ИП и родственникам за проведение несуществующих концертов и написание несуществующих сценариев. Он считает, что «Пельмени» в итоге потеряли не менее 7−8 млн российских рублей (110−125 тысяч долларов).

«Точную сумму еще установят следователи, возможно, она достигнет и 40 млн рублей (630 тысяч долларов), — сказал Орлов. — На эти факты никто сначала не обратил внимания. Но мы проводили детальную инвентаризацию, и один из участников команды, наиболее внимательный, обнаружил нарушения. Они очень явные, мы ждем, что правоохранительные органы заведут дело по статье «Мошенничество».

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу «URA.RU» ответили, что отдел экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции проводит проверку по факту заявления: «По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение».

Сергей Нетиевский также прокомментировал обвинения бывших коллег: «По всем фактам моей прошлой деятельности нынешние директора «Уральских пельменей» Евгений Орлов и Ткачева Наталья уже подавали иски в арбитраж, суд подробно в этом разобрался и отказал им. Но они не унимаются. Теперь пытаются, видимо, те же факты через уголовку провести. Это схема давления Орлова, так как на него поданы четыре заявления по выводу активов из компании, по нашему мнению, мошенническими схемами. Правоохранительные органы разберутся».

Конфликт «Уральских пельменей» и Сергея Нетиевского тянется с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств, захвате активов и других нарушениях. «Пельмени» уже пытались добиться уголовного дела в отношении экс-директора по статье «Превышение должностных полномочий», но после семи месяцев расследования оно развалилось.

 
 
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