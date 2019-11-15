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Выбор — дело хорошее. Пятый день досрочного голосования на Вороновщине

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выбор — дело хорошее. Пятый день досрочного голосования на Вороновщине

На 19 избирательных участках на утро 16 ноября свое волеизъявления выразили 7 380 вороновчан, или 36%.

Как обычно, в десять часов все комиссии в полной готовности встречали голосующих. С начала работы Вороновского участка для голосования №49 наблюдалась активность электората. Свой выбор в числе первых избирателей сделал и начальник Вороновского района газоснабжения Ян Метелица:


Выбор — дело хорошее. Пятый день досрочного голосования на Вороновщине

— Хорошо, что есть такая возможность проголосовать досрочно. Во-первых, завтра у нас единственный выходной день на этой неделе, можно решить возникшие семейные и бытовые вопросы. Во-вторых, думаю, что это хорошо и для студентов, которые спешат в родительский дом, и для мам с маленькими детьми — можно рассчитать свободное время. И конечно же, для пенсионеров — нет такого большого наплыва людей, как в основной день голосования, пожилым людям можно спокойно передохнуть, присесть, как говорят, перевести дух. Сегодня я сделал выбор за то, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы воплощались наши планы и мечты, чтобы народ стал богаче и конкретно наше предприятие процветало.


Выбор — дело хорошее. Пятый день досрочного голосования на Вороновщине

К слову, на утро 16 ноября на Вороновском участке для голосования №49  проголосовали 963 человека, или 33,2%.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 49
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На 19 избирательных участках на утро 16 ноября свое волеизъявления выразили 7 380 вороновчан, или 36%. Как обычно, в десять часов все комиссии в полной готовности...
 
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