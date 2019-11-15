Нет производства без воспроизводства

Источник материала: Вороновская газета





Животноводческая отрасль дает около 70% товар­ной продукции в сельскохозяйственных предприятиях. Важная задача развития животноводства состоит в повышении качества и объемов продукции. Этому способствуют методы селекции и научно-обоснованные нормы кормления животных, улучшение технического оснащения ферм. На достижение главной цели направлена кропотливая и системная работа по улучшению воспроизводства стада. Об этом мы беседуем с директором ГРУП «Вороновская райплемстанция» Е.Е. Балько.

— Затраты на отрасль огромные, а продуктивность, считаю, значительно ниже потенциала. Мы иногда захватываем только один фрагмент технологической цепочки и считаем, что он определяющий. Но любая технология может принести результат только при ее полном соблюдении, что доказывают лучшие хозяйства.

— На каких показателях строится данный вывод?

— Производство молока является одним из основных направлений в животноводстве. И сегодня эта продукция позволяет иметь хорошие доходы, укреплять финансовое положение сельхозпроизводителей. Но это утверждение верно лишь при грамотной организации производственного процесса и получении качественного молока и надоев, соответствующих генетическому потенциалу стада. В пример могу поставить КСУП «Больтишки»: за 10 месяцев при среднем показателе удоя по району 4 690 кг хозяйство дает 6 708 кг, за минувший год цифра достигала 7 975 кг. Для сравнения в РУСП с-з «Вороновский» — 2 530 кг, КСУП «Рассвет-Агро» — 2 833 кг. О какой племенной работе здесь можно говорить? Среднесуточный привес телок воспроизводства должен быть хотя бы 800-850 г, на деле получается иная цифра: за десять месяцев текущего года в отстающих по показателям хозяйствах — 384г, 536г.

— Евгений Евгеньевич, что считаете главным барьером развития животноводства?

— Думаю, мы не достигаем устойчивых высоких показателей из-за хозяйственно-технологических неурядиц. Мы не можем обеспечить положенное содержание животного, сбалансировано накормить его…

Сегодня настораживает сохранность маточного поголовья. Дойная корова, которая в технологических параметрах с доильными залами должна работать как минимум 4 года, существует 2,7 лет. Спустя полуторагодичной эксплуатации она идет на мясокомбинат. А ведь самая высокая продуктивность на пятой-седьмой лактации. Задача — делать тщательный отбор по продуктивности, при ее низком показателе браковать еще до ввода в основное стадо. У нас же коровы бракуются по причине заболевания вымени, конечности, гинекологических заболеваний. Мы могли бы заниматься племпродажей, пока же обеспечиваем лишь замену дойного стада. Вот вам и экономика…







— Вы постоянно употребляете местоимение «мы»…

— Функции вашей службы в большинстве контролирующие, хотя наши специалисты стараются оказать и практическую помощь сельхозпредприятиям района. К примеру, недавно в штате появился врач-гинеколог, из-за нехватки специалистов на местах он на безвозмездной основе помогает в лечении животных. В районе создана мобильная группа по воспроизводству, куда входят специалисты ветстанции, племстанции, два врача-гинеколога и зоотехник-селекционер. Они оказывают консультационную помощь, контролируют проведение необходимых мероприятий. Делаем обследования ветеринарным УЗИ-сканером для определения патологий животных. Есть возможность провести диагностику животного на распространенные в республике заболевания кетоза, ацидоза, напрямую зависящие от качества получаемых кормов. К сожалению, не все хозяйства заинтересованы и проявляют инициативу в данном обследовании. А иной раз в его выявлении нет смысла: ситуацию с кормами необходимо исправить, а возможности не всегда есть.

Ежемесячно в каждом хозяйстве делаются контрольные дойки, пробы молока отправляются в лабораторию областного племпредприятия для исследования на наличие самотических клеток, уровень содержания в нем жира, белка. По результатам производится отбор лучших животных, от которых в будущем нужно получить телочку и вырастить ее до коровы.

— Получается, что результаты вашей деятельности очень зависят от инициативы и исполнительности специалистов сельхозпредприятий.

— Безусловно. С лучшей стороны хочу отметить два хозяйства в районе, которые прилагают все усилия для укрепления позиций в отрасли животноводства, системно работают в направлении воспроизводства. Это КСУП «Больтишки» и КСУП «Гирки» — сельхозпредприятия начали наращивать телочное поголовье. Для сравнения, в минувшем году этот показатель в КСУП «Гирки» не достигал 100%, ныне — уже 104%. Да, пока это небольшой прирост, однако целенаправленное движение вперед обязательно принесет достойные плоды.







— Проблема дефицита профессиональных кадров сегодня актуальна для многих сфер экономики, но особенно остро она ощущается в сельском хозяйстве.

— В некоторых наших сельхозпредприятиях нет либо главных зоотехников, либо главных ветврачей, не говоря уже о других зооветспециалистах. Имеются трудности с закреплением молодых специалистов, у которых требования к оплате, условиям труда, в отличие от более старшего поколения, намного принципиальнее и прагматичнее. Во многом их можно понять. Хотя есть люди, просто преданные своей профессии.







В пользу животноводческой отрасли поменял профессию водитель КСУП «Рассвет-Агро» Павел Эдуардович Станкевич — ныне техник-осеменатор, помимо своих обязанностей, выполняет работу и зоотехника, и ветврача. Не могу не отметить техника-осеменатора Сергея Ивановича Величко из КСУП э/б «Погородно», занявшего второе место в республиканском конкурсе профмастерства среди работников по искусственному осеменению животных в октябре нынешнего года. В прошлом году в этом же конкурсе победителем стал тоже наш земляк — Виктор Марьянович Вансович из КСУП «Дотишки». Подготовка специалистов отличная — это подтверждено на республиканском уровне.

Надо сказать, неплохо себя проявляет и женская половина наших коллег в хозяйствах. Много лет успешно трудится на этом поприще зоотехник-селекционер Лилия Генриховна Бусел из КСУП «Больтишки». С большой ответственностью к работе относятся заместители директоров по животноводству КСУП «Гирки» Сергей Станиславович Микутайтис и КСУП «Больтишки» Андрей Иванович Адамович.

Не могу не отметить и специалистов райплемстанции. С уверенностью любое дело поручаю главному зоотехнику Татьяне Викторовне Водейко и ведущему ветврачу-гинекологу Андрею Ивановичу Симоновичу. Потихоньку вливается в наш коллектив главный зоотехник Марта Александровна Вороновцова.







— Евгений Евгеньевич, чем сегодня без лишней скромности можете похвастаться и какие задачи ставите на перспективу?

— Племенная работа ведется годами, ее результат не виден через неделю и месяц. Даже период в пять лет не считается достаточным для подведения итога. Вместе с тем сделано немало, и кое-каких успехов мы достигли. По основному показателю воспроизводства мы на лидирующих позициях в области. За 10 месяцев выход телят составил 74 головы на 100 коров (областной показатель — 61 голова). За отчетный период получено 16 094 теленка (+803 головы к уровню 2018г.), осеменено с начала года 21 969 коров (+138 голов к 2018г.). Обеспеченность телочным поголовьем в районе самая высокая по Гродненщине — 116%.

Своей главной задачей считаем сохранение и приумножение того, что имеем. Постараемся приложить все силы на рост таких показателей, как удой на корову, повышение продуктивности и, конечно, выращивание племенного молодняка.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.