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Мужчина, старше 45 лет. В ЦИКе создали портрет кандидата в депутаты

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мужчина, старше 45 лет. В ЦИКе создали портрет кандидата в депутаты

Мужчина, старше 45 лет. В ЦИКе создали портрет кандидата в депутаты

Портрет кандидата в депутаты — усредненный

Мужчина;

45,7 лет;

партийный;

работает в сфере строительства, транспорта;

выдвинут политической партией;

образование высшее;

проживает в городской местности;

не выдвигается повторно.

Всего организован 5831 участок для голосования, из которых 46 за пределами страны.

Общее количество избирателей — 6 880 605 человек, из которых за рубежом 3 682 человека.

Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября.

https://www.belta.by/

 
 
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Портрет кандидата в депутаты — усредненный Мужчина; 45,7 лет; партийный; работает в сфере строительства, транспорта; выдвинут политической партией; образование...
 
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