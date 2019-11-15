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Мужчина, старше 45 лет. В ЦИКе создали портрет кандидата в депутаты
16.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Портрет кандидата в депутаты — усредненный
Мужчина;
45,7 лет;
партийный;
работает в сфере строительства, транспорта;
выдвинут политической партией;
образование высшее;
проживает в городской местности;
не выдвигается повторно.
Всего организован 5831 участок для голосования, из которых 46 за пределами страны.
Общее количество избирателей — 6 880 605 человек, из которых за рубежом 3 682 человека.
Выборы депутатов Палаты представителей пройдут 17 ноября.
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Портрет кандидата в депутаты — усредненный Мужчина; 45,7 лет; партийный; работает в сфере строительства, транспорта; выдвинут политической партией; образование...
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