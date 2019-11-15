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Белорусский дальнобойщик на глазах у польского полицейского проехал на красный свет ж/д переезд и сломал шлагбаум
16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водитель уехал с места происшествия в надежде, что никто не заметит его нарушение.
Место происшествия. Фото: KPP Hajnówka
Инцидент произошел утром, 13 ноября, рядом с белорусской границей в Клещелях (Гайновский повет). Польский полицейский, в свой выходной, ехал за рулем автомобиля и заметил, как водитель фуры выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора. Кроме этого, грузовик повредил закрывающийся шлагбаум, сообщает
Фура нарушителя.
Проехав опасным способом переезд водитель фуры уехал с места происшествия. Польский полицейский направился вслед за большегрузом, а также сообщил по рации о случившимся в полицейский участок в Гайновке. Чуть позже он сам сумел остановить фуру и передать нарушителя прибывшему полицейскому патрулю.
Виновником ДТП оказался 49-летний гражданин Беларуси. Его оштрафовали.
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Белорусский дальнобойщик на глазах у польского полицейского проехал на красный свет ж/д переезд и сломал шлагбаум
Водитель уехал с места происшествия в надежде, что никто не заметит его нарушение. Место происшествия. Фото: KPP Hajnówka Инцидент произошел утром, 13 ноября, рядом с...
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