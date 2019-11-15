В Бресте столкнулись пять автомобилей: официальная информация

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла на улице Волгоградская 30 минут назад.





По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда" (брестчанка, 1976 г.р.) не справилась с управлением и совершила попутное столкновение со стоящими перед перекретком (горел запрещающий сигнал светофора) автомобилями "Ситроен", "Ниссан Примера" и "Хонда". От удара "Мазду" отбросило в правую полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "МАЗ".





Водителя "Ситроена" забрала карета скорой помощи.













На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС .