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В Бресте столкнулись пять автомобилей: официальная информация
16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла на улице Волгоградская 30 минут назад.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда" (брестчанка, 1976 г.р.) не справилась с управлением и совершила попутное столкновение со стоящими перед перекретком (горел запрещающий сигнал светофора) автомобилями "Ситроен", "Ниссан Примера" и "Хонда". От удара "Мазду" отбросило в правую полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "МАЗ".
Водителя "Ситроена" забрала карета скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники
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Авария произошла на улице Волгоградская 30 минут назад. По предварительной информации, водитель автомобиля "Мазда" (брестчанка, 1976 г.р.) не справилась с...
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