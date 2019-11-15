В Бресте начинают работу бесплатные курсы украинского языка

Источник материала: Виртуальный Брест

С 20 ноября в Бресте начинается уже второй сезон шестимесячных бесплатных курсов украинского языка. Занятия проводятся по средам в помещении Брестской центральной городской детской библиотеки им. Пушкина, Набережная Ф. Скорина, 32. Начало первого занятия в 18-00.





Записаться на курсы можно тут или по телефону +375298063281, Наталья

Занятия ведет молодой креативный преподаватель, носитель языка. Внимание будет уделяться востребованной лексике (бытовой, деловой, специализированной), безупречному произношению, грамматике.

Сеть бесплатных курсов украинского языка, организованных активистами украинских общественных объединений при поддержке Посольства Украины в Республике Беларусь, успешно работает в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Молодечно, Кобрине.

Если, путешествую по Украине, вы хотите удивлять друзей прекрасным знанием украинского языка, если интересуетесь украинской культурой и литературой, если украинский нужен вам для работы или учебы, если украинский для вас родной и вы хотите усовершенствовать его знание – приглашаем на курсы! Будет интересно!