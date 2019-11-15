В Пинске на кафедральном соборе поменяют купола

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом рассказали рабочие, монтирующие деревянную конструкцию во дворе храма.





Наши читатели заметили, что рядом с кафедральным Собором Воскресения Словущего строится деревянное сооружение, и просили узнать, что там будет.

Рабочие, сооружающие каркас строения, сказали, что это будет навес, под которым будут реконструироваться купола храма.

А работы, по постепенной замене кровли церкви велись на протяжении всего года.





Кафедральный собор на улице Горького в Пинске имеет интересную историю, его переделали из типового советского кинотеатра.

Но на этом месте в 1667 году был построен доминиканский костёл. В 1857 его передали православным и «переосвятили» в Соборную церковь Святого Феодора Тирона, мужского покровителя Пинска.





Свято-Феодоровский собор пострадал во время Великой Отечественной войны, но его вполне можно было восстановить. Однако, в 1950 году храм, по приказу советской власти, взорвали, и на его месте построили детский кинотеатр «Дружба».





В 1994 году здание кинотеатра передали православной церкви, и началась его новая история. Его перестроили в православный храм: купола церкви пристроены на месте вывшей кабины киномеханика, церковная лавка находится в бывших кинокассах, а на месте экрана проделан вход в новый молельный зал.





Теперь эта церковь является собором Пинско-Лунинецкой епархии.