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В Пинске на кафедральном соборе поменяют купола
16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об этом рассказали рабочие, монтирующие деревянную конструкцию во дворе храма.
Наши читатели заметили, что рядом с кафедральным Собором Воскресения Словущего строится деревянное сооружение, и просили узнать, что там будет.
Рабочие, сооружающие каркас строения, сказали, что это будет навес, под которым будут реконструироваться купола храма.
А работы, по постепенной замене кровли церкви велись на протяжении всего года.
Кафедральный собор на улице Горького в Пинске имеет интересную историю, его переделали из типового советского кинотеатра.
Но на этом месте в 1667 году был построен доминиканский костёл. В 1857 его передали православным и «переосвятили» в Соборную церковь Святого Феодора Тирона, мужского покровителя Пинска.
Свято-Феодоровский собор пострадал во время Великой Отечественной войны, но его вполне можно было восстановить. Однако, в 1950 году храм, по приказу советской власти, взорвали, и на его месте построили детский кинотеатр «Дружба».
В 1994 году здание кинотеатра передали православной церкви, и началась его новая история. Его перестроили в православный храм: купола церкви пристроены на месте вывшей кабины киномеханика, церковная лавка находится в бывших кинокассах, а на месте экрана проделан вход в новый молельный зал.
Теперь эта церковь является собором Пинско-Лунинецкой епархии.
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Об этом рассказали рабочие, монтирующие деревянную конструкцию во дворе храма. Наши читатели заметили, что рядом с кафедральным Собором Воскресения Словущего...
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