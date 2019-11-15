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Зеленым Брест делают сами брестчане - тематическая страница в Инстаграм

16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На днях в популярном сервисе Instagram зародилась интересная на наш взгляд страничка @brestbygreen - "Брест зеленый".

Зеленым Брест делают сами брестчане - тематическая страница в Инстаграм

Опираясь на последние фото аккаунт полностью посвящен брестчанам принявшим в разные годы участие в различных экологических акциях, мероприятиях и частных инициативах по посадке деревьев. В частности в рамках состоявшейся в этом году акции "1000 деревьев к 1000-летию города Бреста".

Фотографии неравнодушных горожан, благодаря которым через определенное время мы вновь с вами сможем с гордостью заявить о том, что Брест является самым зеленым городом в Беларуси, становится все больше, следите...

 
Теги: Брест
 
 
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  На днях в популярном сервисе Instagram зародилась интересная на наш взгляд страничка @brestbygreen - "Брест зеленый". Опираясь на последние фото аккаунт полностью посвящен...
 
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