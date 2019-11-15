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Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек
16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проезд значительно затруднён, будьте внимательны! Перекрыты обе полосы в сторону Суворова.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Спасателям пришлось создавать так называемую "пенную подушку", чтобы исключить фактор возгорания.
Параллельно была проведена работа по деблокированию человека.
Как нам стало известно, есть один пострадавший в ДТП, он доставлен медиками в больницу.
Информация будет уточняться.
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