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Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

16.11.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проезд значительно затруднён, будьте внимательны! Перекрыты обе полосы в сторону Суворова.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Спасателям пришлось создавать так называемую "пенную подушку", чтобы исключить фактор возгорания.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Параллельно была проведена работа по деблокированию человека.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Как нам стало известно, есть один пострадавший в ДТП, он доставлен медиками в больницу.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Информация будет уточняться.

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

Пять автомобилей собрали в "паровозик" на Волгоградской. Пострадал человек

 
 
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  Проезд значительно затруднён, будьте внимательны! Перекрыты обе полосы в сторону Суворова. Обстоятельства произошедшего выясняются. Спасателям пришлось...
 
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