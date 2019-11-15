Источник материала: Tut.by

Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube, на нее обратила внимание lenta.ru.

На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два маленьких мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Вьетнаме дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки В этой стране водятся 37 видов ядовитых змей.

Отметим, что во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.