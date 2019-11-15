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Во Вьетнаме дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки
Источник материала: Tut.by
Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube, на нее
На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два маленьких мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди.Отметим, что во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.
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В этой стране водятся 37 видов ядовитых змей.
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