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В Минске подрались два водителя

16.11.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 15 ноября возле станции метро «Каменная Горка» два водителя устроили драку. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

На записи видно, как водители Toyota Highlander и KIA останавливаются у края проезжей части, выходят из автомобилей и начинают драться. Вскоре из KIA выходит пассажирка, бьет водителя Toyota сумкой по лицу, после чего разнимает мужчин.

Причина конфликта неизвестна.

 
 
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Причина конфликта неизвестна.
 
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