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В Минске подрались два водителя
Источник материала: Tut.by
Утром 15 ноября возле станции метро «Каменная Горка» два водителя устроили драку. Инцидент
На записи видно, как водители Toyota Highlander и KIA останавливаются у края проезжей части, выходят из автомобилей и начинают драться. Вскоре из KIA выходит пассажирка, бьет водителя Toyota сумкой по лицу, после чего разнимает мужчин.
Причина конфликта неизвестна.
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Причина конфликта неизвестна.
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