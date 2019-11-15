В Минске подрались два водителя

Источник материала: Tut.by

Утром 15 ноября возле станции метро «Каменная Горка» два водителя устроили драку. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

На записи видно, как водители Toyota Highlander и KIA останавливаются у края проезжей части, выходят из автомобилей и начинают драться. Вскоре из KIA выходит пассажирка, бьет водителя Toyota сумкой по лицу, после чего разнимает мужчин.

Причина конфликта неизвестна.