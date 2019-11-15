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Китайская Chery готовит большой флагманский кроссовер с тремя рядами сидений

16.11.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отдельный бренд Exeed китайская компания Chery учредила в 2018 году для выпуска самых дорогих и богато оснащенных моделей. Пока гамма марки состоит всего из двух моделей — это среднегабаритный кроссовер TX, включая удлиненную версию TXL, и более компактный LX. А на подходе — флагманский SUV, который получит обозначение VX.


Китайцы уже обнародовали пару дизайнерских эскизов будущей новинки, премьерный показ которой состоится уже на следующей неделе на автосалоне в Гуанчжоу. VX станет самой крупной моделью Exeed — от носа до хвоста у «паркетника» будет 4,97 м, ширина составит 1,94 м, а колесная база растянется на 2,9 м.


По не подтвержденной пока информации, силовой агрегат VX разделит с другими моделями бренда — это 1,6-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 197 л. с., работающая в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Салон машины будет рассчитан на посадку семерых человек.

Отметим, что у молодой марки имеются большие экспортные планы — в скором времени автомобили бренда появятся на рынке ТС. Еще летом Chery объявила о том, что TX и TXL проходят сертификацию в России — старт продаж в соседней стране намечен на 2020 год.

 
 
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Компания Chery анонсировала новый кроссовер суббренда Exeed - это модель VX, которая должна стать самой крупной и роскошной машиной в ряду марки.
 
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