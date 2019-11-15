В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Бресте произошло столкновение пяти автомобилей.

Как сообщает МВД Беларуси, на улице Волгоградская водитель Mazda врезалась в стоявшие на светофоре перед перекрёстком Citroen, Nissan Primera и Honda. От удара Mazda отбросило в правую полосу, где она столкнулась с МАЗом.



Фото: МВД Беларуси

В аварии пострадал водитель Citroen, он был доставлен в больницу.



Фото: МВД Беларуси

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.



Фото: МВД Беларуси

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