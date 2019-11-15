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В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин

16.11.2019 12:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Бресте произошло столкновение пяти автомобилей. 

Как сообщает МВД Беларуси, на улице Волгоградская водитель Mazda врезалась в стоявшие на светофоре перед перекрёстком Citroen, Nissan Primera и Honda. От удара Mazda отбросило в правую полосу, где она столкнулась с МАЗом. 

В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин
Фото: МВД Беларуси 

В аварии пострадал водитель Citroen, он был доставлен в больницу. 

В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин
Фото: МВД Беларуси 

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. 

В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин
Фото: МВД Беларуси 

На неделе в Минске микроавтобус проехал на красный и протаранил легковушку.

Водитель был пьян – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Бресте произошло столкновение пяти автомобилей.  Как сообщает МВД Беларуси, на улице Волгоградская...
 
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