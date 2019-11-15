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В Бресте на перекрёстке участниками аварии стали пять машин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Бресте произошло столкновение пяти автомобилей.
Как
В аварии пострадал водитель Citroen, он был доставлен в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.
На неделе в Минске микроавтобус проехал на красный и протаранил легковушку.
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Новости Беларуси. 16 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Бресте произошло столкновение пяти автомобилей. Как сообщает МВД Беларуси, на улице Волгоградская...
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