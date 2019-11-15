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В Берёзовском районе у мужчины были похищены кусты голубики

16.11.2019 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Берёзовском районе у местного жителя были похищены кусты голубики. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на арендованном земельном участке фермер выращивал голубику. Как-то утром он не обнаружил десять кустов – они были выкопаны. Мужчина обратился в милицию. 

Выяснилось, что подозреваемым в правонарушении является 58-летний житель ближайшей деревни. Гражданин признался в содеянном и сказал правоохранителям, что уже успел найти человека, заинтересованного в покупке растений. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

В начале осени в Гродненском районе в милицию обратился местный житель. 

У него были украдены десять гусей – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В Берёзовском районе у местного жителя были похищены кусты голубики.  Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на арендованном земельном...
 
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