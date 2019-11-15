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В Берёзовском районе у мужчины были похищены кусты голубики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Берёзовском районе у местного жителя были похищены кусты голубики.
Как
Выяснилось, что подозреваемым в правонарушении является 58-летний житель ближайшей деревни. Гражданин признался в содеянном и сказал правоохранителям, что уже успел найти человека, заинтересованного в покупке растений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В начале осени в Гродненском районе в милицию обратился местный житель.
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Новости Беларуси. В Берёзовском районе у местного жителя были похищены кусты голубики. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, на арендованном земельном...
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