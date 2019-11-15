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Остерегайтесь этих людей. Пять признаков токсичного человека

16.11.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В нашу эпоху информационных технологий мало кто не слышал о так называемых «токсичных людях». И всё-таки мы решили на всякий случай тоже об этом рассказать, вдруг это кому-то поможет задуматься о причинах своего постоянного плохого настроения и выяснить, что подозреваемым в данной проблеме является знакомый. 

Токсичный человек внешне ничем себя не выдаёт. Чтобы осознать его опасность, нужно вступить в диалог. Если после непродолжительной беседы вас начали посещать мысли о совершении преступления – а именно о посягательстве на свою или чужую жизнь – значит с собеседником что-то не так. 

Итак, какими особенностями обладают токсичные люди? 

Любят критиковать 

Если ваш друг или подруга постоянно указывает вам на ваши ошибки, то это первый звоночек. Все мы иногда критикуем, но если человек регулярно говорит о ваших неправильных поступках, мыслях, хобби, стиле жизни и так далее, самое время понять – друг оказался вдруг… и прислушаться к классику. 

«Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты тоже можешь стать великим», – Марк Твен. 

Остерегайтесь этих людей. Пять признаков токсичного человека
Фото: pixabay.com 

Невежливы с персоналом обслуживания 

Не зря считается, что в целях проверки потенциальной второй половинки нужно сходить вместе в кафе. Если парень или девушка хамит официанту, ругается с другими посетителями или тыкает пальцем в уборщика, говоря о его низкой квалификации, то самое время пожелать всего наилучшего и откланяться. Уважающий себя человек никогда не опустится до поднятия своей самооценки путём унижения кого-либо. 

«Ничто не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость», – Мигель де Сервантес. 

Являются жертвами 

Есть простой тест дошкольников 3 и 5 лет. Им даётся картинка, на которой мальчик бежал и ударился о скамейку. Трёхлетние дети говорят, что виновата скамейка, ведь она не увернулась. Пятилетние дети говорят, что виноват мальчик, ведь это он не смотрел, куда бежал. Токсичные люди и в пятьдесят лет говорят, что виноваты обстоятельства. И все вокруг плохие, только вот она/он хорошая/ий. Если человек не способен сказать, что он был неправ, разве на него можно положиться? 

«Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого», – Хулио Кортасар. 

Синдром «жертвы»: какие признаки и как это побороть 

Врут и не краснеют 

Старый добрый Грегори Хаус не раз утверждал, что все люди врут. Пожалуй, да. Однако есть разница между обычным враньём и патологической ложью. В первом случае человек может недоговаривать что-то или врать «я сегодня занят», поскольку ему не хочется никуда идти, а отказываться неудобно. Во втором случае человек лжёт, потому что ему это нравится. Или потому, что иначе он просто не может. В 2005 году проводилось исследование, которое показало, что у патологических врунов даже мозг отличается. 

«Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая», – Антон Чехов. 

Остерегайтесь этих людей. Пять признаков токсичного человека
Фото: pixabay.com 

Манипулируют 

Если ваш знакомый постоянно пытается втянуть вас в телефонный разговор, чтобы посплетничать и отнять у вас время – это ещё лёгкий случай. Тяжёлый случай наблюдается в романтических отношениях. Когда потенциальный спутник жизни или уже муж/жена желает обладать всем вашим временем, контролирует каждый ваш шаг, ревнует на пустом месте и постоянно угрожает, что если вы захотите разорвать отношения, то он/она сведёт счёты с жизнью – это уже высшее проявление токсичного человека. Есть два очевидных варианта действий в такой ситуации: принести свою жизнь в жертву ради манипулятора, либо полностью прекратить общение. Конечно, есть и промежуточные варианты, которые каждый выбирает для себя сам. 

«После спектакля кукловоды уходят, а сломанные куклы выкидываются», – Дмитрий Соло. 

Недавно мы рассказывали о перверзных нарциссах. Кто они такие и чем опасны – читайте здесь

Люди в материале: Марк Твен, Мигель де Сервантес, Хулио Кортасар, Антон Чехов, Дмитрий Соло
 
 
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В нашу эпоху информационных технологий мало кто не слышал о так называемых «токсичных людях». И всё-таки мы решили на всякий случай тоже об этом рассказать, вдруг...
 
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