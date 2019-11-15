СМИ США: производство F-35 задерживается - истребитель слишком часто ломается

Источник материала: Tut.by

Истребитель пятого поколения F-35 снова столкнулся с проблемами: Пентагон снова отказал компании «Локхид Мартин» в разрешении развернуть полномасштабное производство этих самолетов. Несмотря на то, что варианты F-35A и F-35B были готовы соответственно в 2014 и 2015 годах, они оказались далеко не боеготовыми — в конструкции самолетов есть ряд недостатков, которые еще предстоит устранить. Об этом пишет Military Watch.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Ведуший специалист Пентагона по вооружениям Роберт Бехлер отметил, что даже сейчас, через пять лет, F-35 далек от полной боевой готовности — все варианты истребителя страдают от низкой надежности и ломаются чаще, чем предполагалось.

Поскольку программа производства самолета и так сталкивается со значительными задержками, отсрочка полномасштабного производства как минимум на год станет сильным ударом по планам США и их союзников по массовому перевооружению на новейшие истребители.

Руководитель программы F-35 Грег Ульмер не согласен с оценкой Пентагона, но последнее слово в этом вопросе, конечно, останется за военными. Армия США уже имела разногласия с производителями по поводу цен на истребители, их качества и сроков поставки.

Уже есть вероятность, что военные переключатся на альтернативные варианты — например, начнут закупать истребители F-15X у компании «Боинг» или самолеты следующего поколения, разрабатываемые в рамках программы Air Dominance Fighter. На сегодня имеются планы поставки в ВВС США и союзников около 3500 F-35, но из-за частых поломок и чрезмерных требований к ТО вооружение стран НАТО самолетом пятого поколения уже под вопросом.