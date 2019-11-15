Источник материала: Новости Волковыска

Специалисты предупреждают о том, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. На своей Facebook-странице исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала, что оно наносит здоровью больше вреда, чем курение, высокое давление или любой другой фактор риска.

По словам Уляны Супрун, каждая пятая смерть в мире случается из-за того, что люди не едят здоровую пищу. В первую очередь это касается избытка соли, недостаточного количества цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Люди пренебрегают орехами, семечками, свежими овощами, омега-3 жирными кислотами и клетчаткой.

Именно избыточное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе служат причиной более 50% смертей, которые связаны с питанием. А чрезмерное потребление красного мяса и процессированных мясных продуктов (сосиски, копченая колбаса), подслащенных напитков и транс-жиров составляет оставшиеся 50%.

Глава Минздрава посоветовала нормы продуктов, необходимых человеку для здорового долголетия:

200-300 граммов фруктов в день. Большинство людей употребляет лишь 94 грамма (это небольшое яблоко).

100-150 граммов цельнозерновых продуктов. Это 3-5 кусочков цельнозернового хлеба.

Не более 3 граммов соли в день.

16-25 граммов семян и орешков.

290-430 грамм овощей в день. По размеру это примерно 5-7 средних морковок.

А высококалорийная и жирная еда, газированные, сладкие напитки, сладости, регулярные малопитательные перекусы и переедание в 2017 году привело к 11 миллионам или 22% всех смертей среди взрослых. Причинами смертей стали сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.

Для сравнения в 2017 году из-за высокого давления умерло 10,4 миллиона человек, а из-за курения - 8 миллионов.

Что сделать, чтобы улучшить свой рацион?