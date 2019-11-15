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Какие районы «кормят» предприниматели, а в каких - ипэшники почти «вымерли»

16.11.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет число индивидуальных предпринимателей и удельный вес поступлений в бюджет от них. Это следует из данных МНС за январь-сентябрь этого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где больше всего ИП и в каких они почти «вымерли».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сколько в Беларуси сейчас работает предпринимателей

На начало октября в Беларуси насчитывалось 253,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это почти на 12,5 тысячи больше, чем на начало года. Лидирует по числу ИП по-прежнему Минск — 77,4 тысячи, а аутсайдерах — Витебская область (25,9 тысячи).

Предпринимателей стало больше по сравнению с началом года во всех регионах. К примеру, в Минске за 9 месяцев этого года прибавилось 3,6 тысячи ИП.

Какой в Беларуси самый «ипэшный» район, а где ИП почти «вымерли»?

Из районов по числу ИП лидируют Минский (10381 на начало октября), Борисовский (5281), Молодечненский (3978), Логойский (3884), Оршанский (3188), Мозырский (2715), Слуцкий (2622), Солигорский (2622), Полоцкий (2197), Кобринский (2111) и Дзержинский (2058).

При этом меньше всего ИП в Наровлянской районе (78), Дрибинском (99), Брагинском (108), Краснопольском (116), Славгородском (137), Ельском (141), Ветковском (147), Лиозненском, Хотимском, Кормянском, Лоевском (по 152).

Сколько денег получает госбюджет от ИП?

За 9 месяцев этого года в госбюджет от ИП поступило 432,3 миллиона рублей, из которых 168,2 миллиона — от минских ипэшников. В аутсайдерах по этому показателю Витебская область — 32,2 миллиона рублей.

На индивидуальных предпринимателей в январе-сентябре этого года приходилось 2,2% от всех поступлений в госбюдет от малого и среднего предпринимательства. В 2018 году этот показатель составлял 2,1%. Выше всего удельный вес поступлений ИП в этом году в Брестской и Могилевской областях — 4,3% и 4,2% соответственно, а ниже всего — в Минске и Гродненской области (1,8% и 1,9% соответственно). В Минской и Гомельской областях — по 2,2%, а в Витебской — 2,5%. По сравнению с 2018-м годом этот показатель вырос только в Минске и Брестской области.

Если сравнивать по районам, то по удельному весу поступлений от ИП лидируют Поставский (8,2% от всех поступлений от малого и среднего предпринимательства), Миорский и Житковичский (по 6,9%), Барановичский и Ошмянский (по 6,8%), Ганцевичский и Брестский (по 6,7%).

 
Теги: Минск
 
 
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