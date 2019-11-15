ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Туркменистане «колхозников» заставили купить себе подарки, которые им вручит президент

16.11.2019 12:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В эфире наша непостоянная рубрика «подарки президентов». Вы удивитесь, но на этот раз речь пойдет не про Лукашенко. Мы расскажем историю, родом из Туркменистана. 

8 ноября официальные СМИ этой страны сообщили, что у них выполнили государственный план по сбору хлопка. По знакомой нам традиции, в честь этого в Лепабе (область на востоке Туркмении) устроили Праздник урожая. И пригласили туда комбайнёров, которые и выполнили этот самый план. Только вместо пригласительного, «колхозникам» дали поручение купить 43-дюймовые телевизоры и сказали принести их на праздник. 

Зачем? Чтобы телевизоры забрали, а потом вручили комбайнерам от имени президента. Об этом сообщил корреспондент Радио Азатлык в регионе.⠀

«В этом году сверху было поручение подарить 43-дюймовые LED телевизоры арендаторам и комбайнёрам, выполнившим план по хлопку. А руководители генгешликов, где проживают дайхане, попавшие в списки призёров, поручили им самим купить по одному телевизору и привезти с собой в день, когда праздник будет снимать телевидение. Им было сказано, что телевизоры будут им торжественно вручены хякимами во время праздничного мероприятия», – сообщили местные журналисты. 

Чтобы вы понимали, тем комбайнерам, у которых нет возможности купить новый телевизор, сказали принести на праздник старый, но только упакованный в коробку. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире наша непостоянная рубрика «подарки президентов». Вы удивитесь, но на этот раз речь пойдет не про Лукашенко. Мы расскажем историю, родом из Туркменистана.  8...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Вьетнаме дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика