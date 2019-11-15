В Туркменистане «колхозников» заставили купить себе подарки, которые им вручит президент

Источник материала: KYKY

В эфире наша непостоянная рубрика «подарки президентов». Вы удивитесь, но на этот раз речь пойдет не про Лукашенко. Мы расскажем историю, родом из Туркменистана.

8 ноября официальные СМИ этой страны сообщили, что у них выполнили государственный план по сбору хлопка. По знакомой нам традиции, в честь этого в Лепабе (область на востоке Туркмении) устроили Праздник урожая. И пригласили туда комбайнёров, которые и выполнили этот самый план. Только вместо пригласительного, «колхозникам» дали поручение купить 43-дюймовые телевизоры и сказали принести их на праздник.

Зачем? Чтобы телевизоры забрали, а потом вручили комбайнерам от имени президента. Об этом сообщил корреспондент Радио Азатлык в регионе.⠀

«В этом году сверху было поручение подарить 43-дюймовые LED телевизоры арендаторам и комбайнёрам, выполнившим план по хлопку. А руководители генгешликов, где проживают дайхане, попавшие в списки призёров, поручили им самим купить по одному телевизору и привезти с собой в день, когда праздник будет снимать телевидение. Им было сказано, что телевизоры будут им торжественно вручены хякимами во время праздничного мероприятия», – сообщили местные журналисты.

Чтобы вы понимали, тем комбайнерам, у которых нет возможности купить новый телевизор, сказали принести на праздник старый, но только упакованный в коробку.