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Facebook разрешил показывать беларусам рекламу наркотиков
Источник материала: KYKY>
Пользователь Дмитрий Евдокимов прислал в Facebook KYKY занимательный факт – оказывается, соцсеть разрешила показывать беларусам рекламу наркотиков.
Дмитрий написал: «Вот, какую интересную рекламу показал мне сегодня FB. Параметры таргетинга – люди 20-45 лет, локация – Минск».
Активист и блогер Антон Мотолько поделился наблюдениями Дмитрия. Вот, как выглядит эта реклама.
Facebook сошел с ума?
Чтобы попасть в рекламу на Facebook, материал должен пройти суровую проверку. Потому что соцсеть запрещает рекламировать все, где может содержаться:
Мы даже не будем пытаться посчитать, сколько раз Facebook не брал в рекламу материалы KYKY, в которых говорилось о теме секса. Был и более фееричный случай: Цукерберг отклонил нашу попытку промить текст не из-за секса, а из-за упоминания обосранных коров в тексте про налоги ИТ-сектора (цитата: «такой контент может оскорбить людей, а также противоречит нашей главной цели – создать глобальное и дружелюбное сообщество»).
Так значит статьи про секс промить нельзя, а наркотики – можно? Цукерберг, почитай уголовный кодекс РБ!
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Пользователь Дмитрий Евдокимов прислал в Facebook KYKY занимательный факт – оказывается, соцсеть разрешила показывать беларусам рекламу наркотиков. Дмитрий написал:...
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