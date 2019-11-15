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Facebook разрешил показывать беларусам рекламу наркотиков

16.11.2019 12:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пользователь Дмитрий Евдокимов прислал в Facebook KYKY занимательный факт – оказывается, соцсеть разрешила показывать беларусам рекламу наркотиков. 

Дмитрий написал: «Вот, какую интересную рекламу показал мне сегодня FB. Параметры таргетинга – люди 20-45 лет, локация – Минск». 

Активист и блогер Антон Мотолько поделился наблюдениями Дмитрия. Вот, как выглядит эта реклама. 

Facebook сошел с ума? 

Чтобы попасть в рекламу на Facebook, материал должен пройти суровую проверку. Потому что соцсеть запрещает рекламировать все, где может содержаться: 

  • Дискриминация
  • Табачные изделия 
  • Оружие 
  • «Контент для взрослых»
  • Ложь 
  • НАРКОТИКИ. 
  • И многое другое. 

Мы даже не будем пытаться посчитать, сколько раз Facebook не брал в рекламу материалы KYKY, в которых говорилось о теме секса. Был и более фееричный случай: Цукерберг отклонил нашу попытку промить текст не из-за секса, а из-за упоминания обосранных коров в тексте про налоги ИТ-сектора (цитата: «такой контент может оскорбить людей, а также противоречит нашей главной цели – создать глобальное и дружелюбное сообщество»). 

Так значит статьи про секс промить нельзя, а наркотики – можно? Цукерберг, почитай уголовный кодекс РБ!

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователь Дмитрий Евдокимов прислал в Facebook KYKY занимательный факт – оказывается, соцсеть разрешила показывать беларусам рекламу наркотиков.  Дмитрий написал:...
 
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