Facebook разрешил показывать беларусам рекламу наркотиков

Источник материала: KYKY

Пользователь Дмитрий Евдокимов прислал в Facebook KYKY занимательный факт – оказывается, соцсеть разрешила показывать беларусам рекламу наркотиков.

Дмитрий написал: «Вот, какую интересную рекламу показал мне сегодня FB. Параметры таргетинга – люди 20-45 лет, локация – Минск».

Активист и блогер Антон Мотолько поделился наблюдениями Дмитрия. Вот, как выглядит эта реклама.

Какая дичь. @facebook вообще шизанулся пропускать рекламу наркоты?



«Параметры таргетинга FB: люди 20-45 лет, Локация - Минск.» pic.twitter.com/Fpnb204BzV — Anton Motolko (@Motolko) November 16, 2019

Facebook сошел с ума?

Чтобы попасть в рекламу на Facebook, материал должен пройти суровую проверку. Потому что соцсеть запрещает рекламировать все, где может содержаться:

Дискриминация

Табачные изделия

Оружие

«Контент для взрослых»

Ложь

НАРКОТИКИ.

И многое другое.

Мы даже не будем пытаться посчитать, сколько раз Facebook не брал в рекламу материалы KYKY, в которых говорилось о теме секса. Был и более фееричный случай: Цукерберг отклонил нашу попытку промить текст не из-за секса, а из-за упоминания обосранных коров в тексте про налоги ИТ-сектора (цитата: «такой контент может оскорбить людей, а также противоречит нашей главной цели – создать глобальное и дружелюбное сообщество»).

Так значит статьи про секс промить нельзя, а наркотики – можно? Цукерберг, почитай уголовный кодекс РБ!