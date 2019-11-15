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Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич
Источник материала: Партизан
Президент Сербии госпитализирован
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"Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем", - говорится в сообщении.
Александру Вучичу 49 лет. Политическую карьеру он начал в 1993 году, когда вступил в Сербскую радикальную партию и был избран депутатом Народной скупщины Сербии. В 1998 году его назначили министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.
Вучича несколько раз избирали депутатом Союзной скупщины Союзной Республики Югославия, он дважды участвовал в выборах мэра Белграда.
С 2012 года работал в правительстве Сербии - был министром обороны, вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью, а затем и премьер-министром.
Пост президента Сербии Вучич занимает с 2017 года.
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Президент Сербии госпитализирован
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