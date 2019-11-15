Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я хочу поблагодарить всех за тепло и поддержку на протяжении 50 лет, которые я провел в этом клубе. Это было изумительное время. Мы успешно играли в футбол, создали хорошую экономическую основу и построили собственный стадион, о котором так мечтали фанаты. Вот и все", - сказал У.Хенесс, цитирует