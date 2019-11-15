Взрыв на военных складах в Украине: двое погибших, пятеро — госпитализированы





Взрыв на военных складах / www.mil.gov.ua

В результате происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения погибло двое военнослужащих.













Ещё пятеро, как сообщает пресс-служба Вооружённых сил Украины в Facebook, находятся в больнице. Один из раненых — в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, трое военных отделались лёгкими ранениями.







