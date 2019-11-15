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Взрыв на военных складах в Украине: двое погибших, пятеро — госпитализированы

16.11.2019 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Взрыв произошёл на военных складах неподалёку от Балаклеи (Украина, Харьковская область) 15 ноября.


Взрыв на военных складах / www.mil.gov.ua 
 В результате происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения погибло двое военнослужащих.



Ещё пятеро, как сообщает пресс-служба Вооружённых сил Украины в Facebook, находятся в больнице. Один из раненых — в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, трое военных отделались лёгкими ранениями. 


В Генштабе Вооруженных сил Украины заверяют, что местным жителям ничего не угрожает, пишет euroradio.fm
 
 
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Взрыв произошёл на военных складах неподалёку от Балаклеи (Украина, Харьковская область) 15 ноября.
 
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