Прокуратура: Суше вручили официальное предупреждение

Николай Суша, хотели из первых уст узнать, что происходит в вузе, пишет news.tut.by Сотрудники прокуратуры, рассказывает, хотели из первых уст узнать, что происходит в вузе, пишет





— Кроме меня в прокуратуру вызывали начальника отдела по воспитательной работе, а также студентку, которая является секретарем БРСМ университета, — говорит ректор. — Встреча прошла очень культурно и уважительно. Мне сказали, что прокуратура истребовала все документы по нашей аккредитации. Теперь специалисты будут их изучать.





На встрече руководителю МИУ вручили предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях. В документе сказано: в организации и проведении массового мероприятия в здании МИУ прокуратура города Минска выявила нарушения требований закона «О массовых мероприятиях». Массовые мероприятия, написано в предупреждении, могут проводиться только с разрешения Мингорисполкома. Установлено: такого разрешения у вуза не было. Кроме того, по данным прокуратуры, во время «пикетирования» Николай Суша не только не принял «мер к прекращению несанкционированного массового мероприятия, но и являлся его участником».





Ректора предупредили: если «аналогичные нарушения повторятся», руководителя вуза могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).





Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты МИУ вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. Мероприятие, говорили и ректор, и студенты, носило исключительно мирный характер. Выходить не улицы и нарушать общественный порядок активисты не собирались.









По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. В итоге 1600 студентов могут остаться без диплома гособразца. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. В ответ на решение комиссии руководство МИУ подало апелляцию.









Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить обучение в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».



