ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура: Суше вручили официальное предупреждение

16.11.2019 11:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В пятницу, 15 ноября, ректора Минского инновационного университета, где бастовали студенты, вызвали в прокуратуру. Николаю Суше вручили официальное предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях.

Прокуратура: Суше вручили официальное предупреждение
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Сотрудники прокуратуры, рассказывает Николай Суша, хотели из первых уст узнать, что происходит в вузе, пишет news.tut.by

— Кроме меня в прокуратуру вызывали начальника отдела по воспитательной работе, а также студентку, которая является секретарем БРСМ университета, — говорит ректор. — Встреча прошла очень культурно и уважительно. Мне сказали, что прокуратура истребовала все документы по нашей аккредитации. Теперь специалисты будут их изучать.

На встрече руководителю МИУ вручили предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях. В документе сказано: в организации и проведении массового мероприятия в здании МИУ прокуратура города Минска выявила нарушения требований закона «О массовых мероприятиях». Массовые мероприятия, написано в предупреждении, могут проводиться только с разрешения Мингорисполкома. Установлено: такого разрешения у вуза не было. Кроме того, по данным прокуратуры, во время «пикетирования» Николай Суша не только не принял «мер к прекращению несанкционированного массового мероприятия, но и являлся его участником».

Ректора предупредили: если «аналогичные нарушения повторятся», руководителя вуза могут привлечь к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Напомним, в понедельник, 11 ноября, студенты МИУ вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. Мероприятие, говорили и ректор, и студенты, носило исключительно мирный характер. Выходить не улицы и нарушать общественный порядок активисты не собирались.


По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. В итоге 1600 студентов могут остаться без диплома гособразца. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. В ответ на решение комиссии руководство МИУ подало апелляцию.


Ситуацию 6 ноября прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить обучение в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 15 ноября, ректора Минского инновационного университета, где бастовали студенты, вызвали в прокуратуру. Николаю Суше вручили официальное предупреждение...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Игроки перед матчами натираются кровью животных». Откровения тренера сборной Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзак повседневный мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика