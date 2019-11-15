Белорусский фильм о женщинах-заключенных поборется сразу за два «Оскара»

Источник материала: Аргументы и факты

Кинокартина «Дебют» Анастасии Мирошниченко выдвинута на премию «Оскар» от Беларуси. Лента попала в лонг-лист в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм».

Отметим, что фильм еще не номинирован на «Оскар». Шорт-лист или краткий список претендентов на номинацию станет известен 16 декабря. В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отберут 10 фильмов из 93 представленных, в шорт-лист конкурса «Лучший документальный фильм» войдут 15 фильмов из 159. А уже 13 января 2020 года станут известны номинанты на премию «Оскар»: по пять фильмов в обеих категориях.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

СПРАВКА

Фильм «Дебют» посвящен подготовке женщин-заключенных к первому выступлению на сцене драмтеатра. В основе ленты – реальные люди и события из гомельской женской колонии №4. В то время там действительно осуществляли проект, который назывался «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер – он готовил спектакль, в котором играют осужденные женщины. Сцены репетиций в фильме перемежевываются с буднями в колонии, монологами женщин, которые играют в спектакле, приговоренных к лишению свободы на много лет.