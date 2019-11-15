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Президентский спортивный клуб вступил в ТАФИСА

16.11.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 ноября 2019 года республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб» стало членом международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) — ведущей организации в развитии массового спорта в мире.

Новые члены организации, в том числе и Президентский спортивный клуб, были приняты в ее ряды в ходе заседания Генеральной ассамблеи в рамках 26-го Всемирного конгресса организации, проходящего в эти дни в Токио (Япония).

Вступление в ТАФИСА позволит клубу наладить сотрудничество с ключевыми мировыми организациями в сфере массового спорта, обмениваться опытом по вопросам организации спортивно-массовых мероприятий, улучшить качество проведения детских и массовых соревнований в Беларуси, а также привлекать ТАФИСА к участию в них.

Президентский спортивный клуб проводит в Республике Беларусь массовые детские соревнования по популярным видам спорта («Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Стремительный мяч», «Мяч над сеткой», «Золотая ракетка», «Белая ладья» и другие), поддерживает крупнейшие спортивно-массовые проекты (Минский полумарафон, Viva Ровар, VOLATFEST, Baby Cup и другие), а также участвует в развитии спортивной инфраструктуры и обновлении инвентаря для детско-юношеского и массового спорта.

Перед заседанием Генеральной ассамблеи председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко и заместитель председателя — исполнительный директор Андрей Карпович провели встречу с президентом ТАФИСА Чжу Хо Чангом и генеральным секретарем организации Вольфгангом Бауманом.


На ней были обсуждены перспективные направления будущего сотрудничества между Президентским спортивным клубом и ТАФИСА, включая проведение совместных с ТАФИСА мероприятий «спорт для всех» в нашей стране, обмен опытом по вопросам организации массовых спортивных соревнований, а также участие белорусской стороны в международных проектах этой авторитетной организации.

Достигнута также договоренность о проведении рабочего визита руководства ТАФИСА в Беларусь с целью детальной проработки вопросов двустороннего взаимодействия в ближайшее время.

Международная ассоциация спорта для всех, ТАФИСА (англ. The Association For International Sport for All, TAFISA) — международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, радости, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире.

Основана в 1991 году. Активно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом и Организацией Объединенных Наций. Объединяет более 300 организаций из 160 стран мира.

Республиканское государственно-общественное объединение
«Президентский спортивный клуб»
УНП 805000023

 
 
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15 ноября 2019 года республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб» стало членом международной ассоциации спорта для всех...
 
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