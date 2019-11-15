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Милевский: «У нас в команде есть черный. Я приношу ему бананы»

16.11.2019 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал расистский скандал на матче «Шахтер» – «Динамо» и рассказал об отношении к расизму.


Фото: ФК "Динамо" (Брест)

«Уханье всю жизнь было. И что? У нас в брестском «Динамо» тоже черный в команде есть – парнишка Кики. Я ему бананы приношу. Говорю: «На, возьми все бананы». Он меня называет расистом. Посмеялись. Алиев Юссуфу на базе постоянно на обеде бананы приносил, кидал.

Когда ты в команде играешь, дружишь – это нормально пошутить. Это немного черный юмор, но нормально.

Другое дело, если вы друг друга не знаете, а ты кричишь: «Эй, обезьяна». Или банан в наглую кинуть. Тогда я согласен. А когда в одной команде – это шутки, так должно быть в коллективе, в котором ты работаешь. В салоне красоты, в футболе, на заводе – коллектив должен быть», – приводит слова Милевского Tribuna со ссылкой на SportArena.

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал расистский скандал на матче «Шахтер» - «Динамо» и рассказал об отношении к расизму.
 
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