Стоп, машина: в пунктах пропуска Беларуси и России образовались очереди из фур

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На белорусско-российских пунктах пропуска образовались очереди из большегрузов. Машины, следующие в Россию, проверяют таможенные и санитарные службы. Хотя, по союзному Договору о пограничном сотрудничестве, таких проверок быть не должно. В проблему пришлось вмешаться президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Десятки фур стоят на белорусско-российской границе. К очередям в пунктах пропуска водители большегрузов начинают привыкать. Некоторые грустно шутят: раньше на польской границе стояли, а теперь еще и на российской.

Участок белорусско-российской границы на территории Витебской области, в десятке метров начинается Россия, Смоленская область. На российской территории установлен КПП. Вероятнее всего, работают либо таможенные, либо фитосанитарные службы. Проверяют документы и сами грузовики. Примечательно, что с белорусской стороны подобного нет. Автомобили беспрепятственно проезжают на территорию республики.

Для чего контроль внутри Союза? Задаются вопросом белорусские власти. Договор о совместной охране госграницы подписали еще в 1995 году. К примеру, на польском или литовском участке пограничники и таможенники досматривают грузы, пломбируют их, а всю информацию передают коллегам. Если груз едет, к примеру, в Россию. Тем более такая процедура не только союзное решение.

«Информация о товарах, перемещаемых в ЕАЭС, передается в автоматическом режиме, в том числе и сотрудникам в Российской Федерации. И наша таможня проводит на внешнем контуре ЕАЭС весь комплекс контрольных мероприятий», – сказал начальник отдела Государственного таможенного комитета Беларуси Дмитрий Гуринович.

О проблемах на границе двух стран на днях говорил и президент Лукашенко. Задерживают для дополнительного досмотра не только транспорт, но и иностранцев. Наличие визы не гарантирует отсутствие проблем.

«Россияне признают, что мы границы охраняем гораздо лучше, чем они сами, проверили этого человека… Нет, ему говорят: возвращайся обратно, въезжай через Латвию. Ну что это за абсурд? Этот вопрос надо решать с россиянами», – сказал белорусский лидер.

В Москве комментируют: на границе с Беларусью нет международных пунктов пропуска, поэтому нельзя через них въезжать иностранцам. О проблемах как с визами, так и с грузами в правительстве России знают. Там заявляют, что готовы их решать. Тем более на кону подписание нового договора об охране союзных рубежей. Белорусские силовики в ближайшее время представят россиянам свои предложения по документу. Встреча стражей границ двух стран назначена на конец ноября.