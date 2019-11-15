Источник материала: Myfin



Белорусам предложили платежные браслеты с подпиской на стриминги

Промокод на три месяца дает возможность слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы в стриминговых сервисах (Яндекс.Музыка и КиноПоиск HD), получать скидку 10% на поездки на Яндекс.Такси и пользоваться дополнительными 10 ГБ и скидкой 30% на все тарифы Яндекс.Диска.

Платежный браслет сейчас доступен по специальной цене в 40 рублей. Его можно заказать через интернет, указав свои данные и данные человека, для которого оформляется второй браслет. По итогам месяца всем клиентам, получившим браслеты, будут высланы промокоды.