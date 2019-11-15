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Белорусам предложили платежные браслеты с подпиской на стриминги
Источник материала: Myfin
Промокод на три месяца дает возможность слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы в стриминговых сервисах (Яндекс.Музыка и КиноПоиск HD), получать скидку 10% на поездки на Яндекс.Такси и пользоваться дополнительными 10 ГБ и скидкой 30% на все тарифы Яндекс.Диска.
Платежный браслет сейчас доступен по специальной цене в 40 рублей. Его можно заказать через интернет, указав свои данные и данные человека, для которого оформляется второй браслет. По итогам месяца всем клиентам, получившим браслеты, будут высланы промокоды.
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Приорбанк предлагает оформить до 30 ноября платежный браслет для себя и для друга и получить два промокода на пользование сервисом Яндекс.Плюс.
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