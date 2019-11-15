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В Смолевичском районе Audi насмерть сбила пешехода

16.11.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Смолевичском районе, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, вечером 15 ноября 34-летний водитель Audi A6 ехал по трассе Слобода — Новосады в направлении Жодино. Вблизи деревни Высокие Ляды он сбил переходившего дорогу вне пешеходного перехода мужчину.

В результате наезда 35-летний пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте.


По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают информацией о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в Смолевичский РОСК или по телефонам: 8 01776 2−94−18, 8 01776 2−96−25.

 
 
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По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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