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В Смолевичском районе Audi насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Смолевичском районе,
По данным следствия, вечером 15 ноября 34-летний водитель Audi A6 ехал по трассе Слобода — Новосады в направлении Жодино. Вблизи деревни Высокие Ляды он сбил переходившего дорогу вне пешеходного перехода мужчину.
В результате наезда 35-летний пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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