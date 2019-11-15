За четыре дня досрочного голосования проголосовали почти треть избирателей

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За четыре дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 27,5%. Такие данные размещены на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, наибольшая явка в Гомельской области. Там уже проголосовали 29,96% избирателей. В Брестской области проголосовали 26,14% избирателей, в Витебской явка составила 29,43%, в Гродненской – 27,24%, в Минской – 28,65%, в Могилевской – 29,48%, в Минске – 23,05%.

Сегодня, 16 ноября, последний день досрочного голосования. Основной день – завтра, 17 ноября. Участки в основной день будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.