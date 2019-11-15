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Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев

16.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев

На прошлой неделе в Дубровно прошел второй этап акции по посадке семейных деревьев на аллее имени Героя Советского Союза Алексея Константиновича Габрусева.
13 апреля 2019 года по ул.Красно¬армейская была заложена аллея семейных деревьев. Ее создание посвятили Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев

Появление в Беларуси проекта «Парк семейных деревьев» — предложение творческой молодежи, которое прозвучало во время встречи Президента Александра Лукашенко с активом БРСМ. Этот проект предполагает создание в каждом регионе страны парка, аллеи или сквера, где каждый сможет в честь бракосочетания, рождения ребенка или любого другого семейного праздника посадить свое дерево.


Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев


Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев

Автором и инициатором такой доброй акции в нашем городе выступил Дубровенский районный комитет ОО «БРСМ» и Дубровенская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В приветственном слове заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская отметила, что благодаря активистам общественного объединения «БРСМ» по всей стране появились подобные аллеи, скверы семейных деревьев. И второй этап посадки аллеи станет не последним в списке благоустройства Дубровенщины.


Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев


Дубровенцы приняли участие в посадке семейных деревьев

Участниками второго этапа создания аллеи стали семьи Гаврутиковых и Петриковых, где уже на протяжении многих лет царят любовь и взаимопонимание. А также молодые семьи Велейшиковых, Горевцовых, Набздоровых, Ващиловых, Тодаренко, Белкиных.
Получив необходимый инвентарь и саженцы, трудовой десант включился в работу. В результате молодые деревца, заряженные семейной энергией, детской радостью и родительской надеждой, прописались на семейной аллее. Уже через пару лет саженцы возмужают, наберутся сил, и будут встречать жителей и гостей районного центра шелестом молодых листьев.
По словам Алексея Марковского, начальника Дубровенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, посадка деревьев стала доброй традицией для жителей района. С начала года дубровенцы внесли большой вклад в озеленение и благоустройство малой родины, посадили 2178 деревьев и кустарников.
Первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова поблагодарила участников акции и отметила, что данный проект нацелен на поддержку института семьи. К слову, присоединиться к доброму делу по благоустройству и озеленению родного города есть возможность у каждого дубровенца.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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На прошлой неделе в Дубровно прошел второй этап акции по посадке семейных деревьев на аллее имени Героя Советского Союза Алексея
 
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