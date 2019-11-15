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В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

16.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

Во второй день досрочного голосования на базе Дубровенского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства состоялся открытый диалог «Беларусь и Я» на тему «Молодежь и выборы: формула ответственности».
В августе 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи дал старт проекту «Открытый диалог «Беларусь и Я». Его основная задача — повышение электоральной активности молодых граждан стран.


В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

За круглым столом собрались активисты районной организации БРСМ, члены молодежной палаты, представители районной газеты, юноши и девушки, которым предстоит впервые участвовать в избирательной кампании.
Одним из основных вопросов диалога стало участие молодежи в предстоящих выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Экспертами диалога выступили Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель РОРОО «Белая Русь», и Евгений Шаргаев , начальник обособленной группы Дубровенского района военного комиссариата Оршанского и Дубровенского района.


В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

Первый секретарь Дубровенского райкома БРСМ Татьяна Шкиндерова познакомила участников диалога с ролью института парламентаризма в становлении и развитии белорусского государства, структуре белорусского Парламента и порядке избрания депутатов, а также акцентировала внимание на важности участия молодежи в выборах.
Что значит быть избирателем, какова избирательная система в нашей стране, почему совершеннолетним гражданам страны важно реализовать свое право выбора, учащимся рассказала Светлана Рыжанская.


В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

Диалог «Молодёжь и выборы – формула ответственности» получился по-настоящему открытым и насыщенным. Участники смогли узнать подробнее о выборах, возможностях стать депутатом и о том, почему необходимо участвовать в избирательной кампании.
Елена КОРСАКОВА
Фото Юлии СТАРАВОЙТОВОЙ.

 
 
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Во второй день досрочного голосования на базе Дубровенского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства состоялся открытый...
 
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