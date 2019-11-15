В Дубровно состоялся молодежный открытый диалог «Беларусь и Я»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Во второй день досрочного голосования на базе Дубровенского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства состоялся открытый диалог «Беларусь и Я» на тему «Молодежь и выборы: формула ответственности».

В августе 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи дал старт проекту «Открытый диалог «Беларусь и Я». Его основная задача — повышение электоральной активности молодых граждан стран.







За круглым столом собрались активисты районной организации БРСМ, члены молодежной палаты, представители районной газеты, юноши и девушки, которым предстоит впервые участвовать в избирательной кампании.

Одним из основных вопросов диалога стало участие молодежи в предстоящих выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Экспертами диалога выступили Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель РОРОО «Белая Русь», и Евгений Шаргаев , начальник обособленной группы Дубровенского района военного комиссариата Оршанского и Дубровенского района.







Первый секретарь Дубровенского райкома БРСМ Татьяна Шкиндерова познакомила участников диалога с ролью института парламентаризма в становлении и развитии белорусского государства, структуре белорусского Парламента и порядке избрания депутатов, а также акцентировала внимание на важности участия молодежи в выборах.

Что значит быть избирателем, какова избирательная система в нашей стране, почему совершеннолетним гражданам страны важно реализовать свое право выбора, учащимся рассказала Светлана Рыжанская.







Диалог «Молодёжь и выборы – формула ответственности» получился по-настоящему открытым и насыщенным. Участники смогли узнать подробнее о выборах, возможностях стать депутатом и о том, почему необходимо участвовать в избирательной кампании.

Елена КОРСАКОВА

Фото Юлии СТАРАВОЙТОВОЙ.