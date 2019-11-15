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Имею честь быть милиционером

16.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Имею честь быть милиционером

Вот уже девять лет 10 ноября в нашей стране отмечается День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Эта дата выбрана не случайно — у многих сегодняшних ветеранов она прочно ассоциируется с бывшим профессиональным праздником — Днем советской милиции.
В минувшую пятницу в актовом зале Дубровенского РОВД вместе с сегодняшними сотрудниками райотдела собрались те, кто когда-то нес службу в различных милицейских подразделениях, а сегодня — в запасе или в отставке. Ветераны РОВД снова окунулись в знакомую рабочую атмосферу, а заодно познакомились с молодыми кадрами, что пришли им на смену.
Ветеранов РОВД от души поздравили и поблагодарили за службу начальник Дубровенского РОВД Андрей Синюкович и заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Мякиников.

Андрей Синюкович вручил Н.В.Можиловскому нагрудный знак УВД Витебского облисполкома «100 год Віцебскай міліцыі», В.Л.Кахновскому — медаль «100 год міліцыі Беларусі», И.В.Тимощенко — медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў». Благодарность начальника УВД была объявлена В.А.Ляховичу и А.Г.Старовойтову, грамотами начальника УВД отметили М.М.Чеботаренка.
В преддверии 10 ноября Александр Мякиников и начальник Дубровенского ГАИ Павел Спиченок поздравили с праздником пенсионера МВД Анатолия Адамовича Додрикова (на снимке).

Анатолий Додриков отработал в госавтоинспекции около двадцати лет. Из них четыре года руководил отделением. А сегодня он ветеран МВД. А, кажется, еще совсем недавно служил в подразделении Дубровенского РОВД, стоял на страже покоя земляков, охранял правопорядок. В прошлом остались бессонные ночи на дежурствах, каждодневные стрессы и огромная ответственность за каждого инспектора.
—На службу в РОВД пришел сразу после армии в декабре 1975 года. 13 ноября уволился в запас, и уже к середине декабря одел служебную форму. Но до этого, через два дня после возвращения из армии, 15 ноября женился на дорогой Валентине Андреевне, с которой вместе прожили долгую и счастливую жизнь. Все плотненько по графику шло, — шутит ветеран.

Сначала он два месяца был дежурным по ИВС, потом отправили на курсы в Витебск, после окончания которых пришел в ГАИ на должность инспектора ДПС. С этого начался трудовой путь Анатолия Додрикова в дубровенской милиции.
—Служил командиром отделения, командиром взвода, восемь лет в должности инспектора по административной практике и дознанию, — рассказал А. Додриков. — Заканчивал службу начальником отделения ГАИ в звании капитана милиции.

Особенно тепло Анатолий Адамович вспоминает имена людей, тех, с кем работал, кто помогал, у кого учился.
—Их немало — друзей, соратников, помощников. Всех помню и каждому благодарен, — подчеркивает он. — Служба в МВД — мое призвание. Я любил ее даже за сложность, за то, что она занимала дни и ночи, но я был счастлив.
С возрастом Анатолия Додрикова потянуло на малую родину. Родом мужчина из д. Гончарово, а родительский дом, где провел детство Анатолий Адамович — в Шуховцах.
—Я написал рапорт начальнику о переводе на должность старшего участкового по Застенковскому сельсовету. Так и оказался здесь, в деревне Новая Тухинь, — объяснил А.Додриков.

Даже выйдя на пенсию, ветеран МВД долго не засиживался дома. Два месяца — и снова в бой.
—Я из милиционера стал аграрием, — шутит Анатолий Адамович. — Меня пригласили в Застенки, где 13 мая 1999 года меня избрали председателем Застенковского сельсовета.
Поздравляя ветерана, А.Мякиников отметил, что за плечами Анатолия Адамовича огромный путь, который отмечен годами добросовестной службы, опытом и профессионализмом. Он вручил юбиляру поздравительный адрес и нагрудный знак УВД Витебского облисполкома «100 год Віцебскай міліцыі».

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вот уже девять лет 10 ноября в нашей стране отмечается День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД.
 
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