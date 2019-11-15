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Увеличить долю местных видов топлива

16.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Увеличить долю местных видов топлива

Чтобы привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 11 ноября 2008 года Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня энергосбережения.
В этот день в странах, поддерживающих данную инициативу, проходят различные мероприятия, главная задача которых — информирование населения о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования ВИЭ.
В Беларуси последовательно проводится государственная политика в области энергосбережения. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации осуществляет государственное управление в сфере энергосбережения и развития ВИЭ уже более 25 лет.
Как сообщил заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, более 50% теплоэнергии в системе ЖКХ к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива.
«В настоящее время в системе ЖКХ 41% всей тепловой энергии производится с помощью биотоплива и торфяного топлива. Мы планируем, что к концу этой пятилетки (к 2021 году. — Прим. БЕЛТА) доля местных видов топлива в системе ЖКХ достигнет 52%», — сказал директор департамента. Поэтому сегодня планомерно в республике строятся энергоисточники на биотопливе. Кроме того, из 3,8 тыс. котельных системы ЖКХ уже более 2,7 тыс. переведены на местные виды топлива.
В целом же (не только в системе ЖКХ) на местные виды топлива переведено порядка 50% всех энергоисточников. «В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию энерго¬источников на биотопливе тепловой мощностью примерно 106-109 МВт, в 2020 году — еще 417 МВт, — отметил Михаил Малашенко. — Для достижения этих целей мы привлекаем, в частности, средства международных финансовых структур, таких как Международный банк реконструкции и развития, в 2020 году к этой работе будут привлечены также сред¬ства Евро¬пейского инвестиционного банка».

 
 
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Чтобы привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 11 ноября 2008 года Беларусь...
 
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