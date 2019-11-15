ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет

16.11.2019 14:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 ноября примерно в два ночи в Щучинском районе был задержан нетрезвый бесправник. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в воскресенье ночью правоохранителям стало известно, что между г/п Острино и а.г. Новый Двор Ford съехал в кювет. К моменту прибытия сотрудников ГАИ водитель уже выехал, но его всё равно задержали. 

35-летний мужчина пояснил, что накануне вечером он поссорился с женой и решил прокатиться на иномарке, которую взял на время у знакомого. 

Гражданин поехал по трассе Р-145, остановился возле магазина, чтобы купить два литра пива, после чего продолжил поездку, попутно употребляя алкогольный напиток. Осушив бутылку, водитель опьянел, не справился с управлением и съехал в кювет. 

Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины находилось 1,8 промилле алкоголя. Гражданин уже был лишён водительских прав. 

Месяцем ранее в Гродно был задержан нетрезвый таксист. 

Мужчина выпил полтора литра кваса – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 ноября примерно в два ночи в Щучинском районе был задержан нетрезвый бесправник.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
За четыре дня досрочного голосования проголосовали почти треть избирателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика