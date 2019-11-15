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В Щучинском районе мужчина пил пиво за рулём и съехал в кювет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 ноября примерно в два ночи в Щучинском районе был задержан нетрезвый бесправник.
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35-летний мужчина пояснил, что накануне вечером он поссорился с женой и решил прокатиться на иномарке, которую взял на время у знакомого.
Гражданин поехал по трассе Р-145, остановился возле магазина, чтобы купить два литра пива, после чего продолжил поездку, попутно употребляя алкогольный напиток. Осушив бутылку, водитель опьянел, не справился с управлением и съехал в кювет.
Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины находилось 1,8 промилле алкоголя. Гражданин уже был лишён водительских прав.
Месяцем ранее в Гродно был задержан нетрезвый таксист.
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Новости Беларуси. 10 ноября примерно в два ночи в Щучинском районе был задержан нетрезвый бесправник. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в...
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