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В Могилёве женщина отвлекла разговором угрожавшего ей мужчину и вызвала милицию

16.11.2019 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера в Могилёве парень, угрожая ножом, попытался ограбить женщину. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летняя гражданка сидела на скамейке в сквере возле дома №3 по улице Болдина. В какой-то момент к женщине подошёл нетрезвый 29-летний мужчина и, демонстрируя нож, потребовал деньги. 

Потерпевшая заняла подозреваемого разговором, они вышли в более людное место, после чего женщина осторожно удалилась на безопасное расстояние и вызвала милицию. Вскоре фигурант был задержан. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый повторно». Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Ранее подозреваемый был судим за аналогичное преступление и кражу. Сейчас он содержится под стражей. 

Если вы стали очевидцем правонарушения мужчины, сообщите об этом по телефонам: (80222)23-05-00 или (80222)29-80-81. 

Осенью 2019 года в Гомеле произошло разбойное нападение трёх мужчин на женщину. 

Подозреваемые были задержаны – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера в Могилёве парень, угрожая ножом, попытался ограбить женщину.  Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летняя...
 
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