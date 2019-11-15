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Мужчина обвиняется в убийстве своей 81-летней бабушки в Волковысском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в Волковысском районе.
Как
В рамках предварительного следствия осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Получены результаты ряда экспертиз. Проведена проверка показаний на месте с участием фигуранта.
Обвиняемый содержится под стражей.
Напомним, 4 августа мужчина вернулся из мест лишения свободы, где находился почти 12 лет. Он поселился в доме бабушки. 7 августа гражданин был в состоянии похмелья и попросил у пожилой женщины выпить, на что она ответила отказом.
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Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в Волковысском районе.
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