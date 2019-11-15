Досрочное голосование организовано на высоком уровне

Источник материала: Вороновская газета





Такую оценку ходу избирательной кампании на Вороновском участке для голосования №49 дала наблюдатель от районной организации РОО «Белая Русь» Жанна Копейкина.

Для девушки это не первая избирательная кампания в качестве наблюдателя. Сейчас она закреплена за одним из самых больших участков Вороновщины. В списках здесь 2 900 человек.

— Мои земляки проявляют активную гражданскую позицию. Приходят как молодежь, так и люди среднего возраста, пожилые. Не только из Вороново, но и близлежащих деревень. На избирательном участке создана доброжелательная атмосфера, все организовано на достойном уровне, — отмечает Жанна Игоревна. — Наша обязанность как наблюдателей следить за тем, чтобы все проходило по регламенту, соблюдались законность и объективность электоральной кампании. Отмечу, процесс досрочного голосования идет без нареканий и нарушений.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.