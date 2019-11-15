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Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Откроется интерактивная техно-выставка в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского 19 ноября. 

И первую экскурсию проведет лично Георгий Колдун.

«Вселенная интернета» – это совместный проект Министерства образования, компании МТС и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Выставка примерно год успешно путешествует по Беларуси, а в ближайшие три месяца пробудет в Гродно.

Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно

Гости, а рассчитана она на школьников, смогут посетить шесть интерактивных зон и узнать много интересного, нового и полезного о безопасности в интернете.

Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно

Например, можно придумать пароль, а специальный генератор оценит его надежность. Kinect-экраны расскажут о борьбе с вирусами. Еще один стенд посвящен безопасному общению в интернете. Так, после небольшого диалога участникам предложат отгадать, с кем же они разговаривали. А заодно подскажут, какую информацию можно сообщать о себе в интернете, а о чем лучше не говорить.

Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно

Спросят ребят и о том, что они знают о кибербуллинге – особом виде травли с применением интернет-технологий. Эти данные будут полезны для самих организаторов и в будущем станут основой для разработки программ, направленных на повышение безопасности детей в глобальной сети.

Посетить выставку можно в течение трех месяцев. Вход бесплатный.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: goub.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Откроется интерактивная техно-выставка в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского 19 ноября.  И первую экскурсию проведет лично Георгий Колдун....
 
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