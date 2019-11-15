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Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно
16.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Откроется интерактивная техно-выставка в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского 19 ноября.
И первую экскурсию проведет лично Георгий Колдун.
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Гости, а рассчитана она на школьников, смогут посетить шесть интерактивных зон и узнать много интересного, нового и полезного о безопасности в интернете.
Например, можно придумать пароль, а специальный генератор оценит его надежность. Kinect-экраны расскажут о борьбе с вирусами. Еще один стенд посвящен безопасному общению в интернете. Так, после небольшого диалога участникам предложат отгадать, с кем же они разговаривали. А заодно подскажут, какую информацию можно сообщать о себе в интернете, а о чем лучше не говорить.
Спросят ребят и о том, что они знают о кибербуллинге – особом виде травли с применением интернет-технологий. Эти данные будут полезны для самих организаторов и в будущем станут основой для разработки программ, направленных на повышение безопасности детей в глобальной сети.
Посетить выставку можно в течение трех месяцев. Вход бесплатный.
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Кибербуллинг, антивирусные программы и секреты надежного пароля: о чем расскажет интерактивная выставка «Вселенная интернета» в Гродно
Откроется интерактивная техно-выставка в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского 19 ноября. И первую экскурсию проведет лично Георгий Колдун....
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