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Беспилотники и видеокамеры – как усилят охрану белорусской границы по контуру Чернобыльской зоны

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беспилотники и видеокамеры – как усилят охрану белорусской границы по контуру Чернобыльской зоны

Задачу по укреплению госграницы Беларуси по контуру Чернобыльской зоны будут выполнять при помощи работы беспилотников и установки камер видеонаблюдения. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Уже сейчас зараженная территория, на которой не допускается присутствие человека из-за повышенной опасности, охраняется беспилотником, отметил руководитель ведомства. Однако в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения и организовать работу центра оперативного управления, который будет базироваться в Хойниках.

Следить за ситуацией на участке границы в 370 км будут 6 операторов. В случае, если специалисты зафиксируют какой-либо инцидент, на участок направят спецтехнику и обученных работать в таких условиях специалистов — офицеров-прапорщиков, уточнил Анатолий Лаппо.

Планируется, что проект будет реализован в 2020–2021 годах. Усиление контроля за участком границы по контуру Чернобыльской зоны связано с повышенным интересом туристов к посещению запрещенных территорий, а под видом туристических групп нередко могут передвигаться злоумышленники, пояснил председатель Госпогранкомитета.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Задачу по укреплению госграницы Беларуси по контуру Чернобыльской зоны будут выполнять при помощи работы беспилотников и установки камер видеонаблюдения. Об...
 
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