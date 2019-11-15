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Беспилотники и видеокамеры – как усилят охрану белорусской границы по контуру Чернобыльской зоны
16.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Задачу по укреплению госграницы Беларуси по контуру Чернобыльской зоны будут выполнять при помощи работы беспилотников и установки камер видеонаблюдения. Об этом в эфире телеканала
Уже сейчас зараженная территория, на которой не допускается присутствие человека из-за повышенной опасности, охраняется беспилотником, отметил руководитель ведомства. Однако в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения и организовать работу центра оперативного управления, который будет базироваться в Хойниках.
Следить за ситуацией на участке границы в 370 км будут 6 операторов. В случае, если специалисты зафиксируют какой-либо инцидент, на участок направят спецтехнику и обученных работать в таких условиях специалистов — офицеров-прапорщиков,
Планируется, что проект будет реализован в 2020–2021 годах. Усиление контроля за участком границы по контуру
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Задачу по укреплению госграницы Беларуси по контуру Чернобыльской зоны будут выполнять при помощи работы беспилотников и установки камер видеонаблюдения. Об...
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