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В Бресте сразу пять автомобилей попали в аварию

16.11.2019 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте сразу пять автомобилей попали в аварию
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 11.30. Водитель Mazda, двигаясь по улице Волгоградской, не справилась с управлением.

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Как пояснила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, в результате женщина врезалась в остановившийся Citroen, после чего последний продвинулся вперед и столкнулся с Nissan и Honda. От удара Mazda отбросило в правую полосу движения, где она врезалась в грузовик МАЗ.

В аварии серьезно пострадал водитель Citroen. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

 
Теги: Гомель
 
 
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