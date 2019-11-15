В Бресте сразу пять автомобилей попали в аварию

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 11.30. Водитель Mazda, двигаясь по улице Волгоградской, не справилась с управлением.

Как пояснила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, в результате женщина врезалась в остановившийся Citroen, после чего последний продвинулся вперед и столкнулся с Nissan и Honda. От удара Mazda отбросило в правую полосу движения, где она врезалась в грузовик МАЗ.

В аварии серьезно пострадал водитель Citroen. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.