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Белстат отмечает увеличение производства сельхозпродукции в Беларуси

16.11.2019 14:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белстат отмечает увеличение производства сельхозпродукции в Беларуси

В январе–октябре 2019 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 18,7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем–октябрем 2018 года в сопоставимых ценах на 2%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1495,8 тыс. тонн, молока – 6215,7 тыс. тонн, яиц – 2968 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 81,3% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 ноября 2019 года составила 4,2 млн голов, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,6 млн голов.

Сельскохозяйственными организациями намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 6,5 млн тонн (123,8% к 2018 году) при средней урожайности 31 центнер с одного гектара убранной площади, кукурузы на зерно – 1,3 млн тонн (91,9%) при средней урожайности 76,6 центнера, рапса – 687,8 тыс. тонн (124,5%) при средней урожайности 20,4 центнера.

Более высокий урожай по сравнению с прошлым годом получен по картофелю (112,1%) при средней урожайности 308 центнеров с одного гектара, овощам (109,3%) при средней урожайности 297 центнеров.

Свеклы сахарной накопано 3904,7 тыс. тонн при средней урожайности 479 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2018 года – 452 центнера).

В сельскохозяйственных организациях республики продолжаются работы по заготовке кормов. На начало ноября текущего года заготовлено кормов 12,1 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 8,3 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 27,8 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 26,3 центнера.

 
 
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В январе–октябре 2019 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 18,7 млрд рублей и увеличилось по...
 
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