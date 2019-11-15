«К Коржу я отношусь… никак». Илья Черепко-Самохвалов - о колдвейве, «Вечернем Урганте» и слэме

Источник материала: Tut.by

Илья Черепко-Самохвалов — фронтмен и вокалист, пожалуй, главной пост-панк-группы страны «Петля пристрастия». История группы начиналась больше 10 лет назад, но этот год для них выдался значимым. В феврале вышел альбом «Гул», в мае группа выступила на «Вечернем Урганте», а буквально вчера «Петля» победила в категории «Рок» на независимой премии Jager Music Awards. Уже 7 декабря в Минске впервые для себя ребята собирают Prime Hall . Мода на стиль исполнения, прыжки на сцену на концертах, курение и алкоголь — все это обсуждаем в большом разговоре с Ильей.

О выступлениях в разных залах, колдвейве и Европе

— Недавно у вас был концерт в «Хулигане» в честь десятилетия первого альбома «Всем доволен». В Беларуси таких долгоиграющих групп не так много…

— Ну почему? Наверное, где-то десять назову. Вообще, я бы сказал, что сейчас время кратковременных проектов. Мы просто начали очень давно и хотели этим заниматься. До тех пор, пока не надоест — вот все не надоедает и не надоедает. Тем более играть мы начали задолго до выхода первого альбома, так что мы уже такие древние, что для нас десять лет… Что такое эти десять лет?





— Отличается по эмоциям — играть в камерном «Хулигане» или в «Репаблике»? И разная ли публика?

— Мне трудно об этом судить. Я не могу определять зал по отдельным людям. А когда я выхожу на сцену, то снимаю очки — и свет направлен прямо на меня. С залом есть дистанция. Я чувствую только суммарную эмоцию. Не уверен, что могу дать объективную оценку.

Сам я больше люблю играть в медиум-помещениях — человек на 200−400. Так мне больше нравится, чем на больших фестивалях.

— Кстати, о фестивалях: в конце октября вы играли в Варшаве на мероприятии, где было еще два исполнителя из Беларуси и один из Польши. Для музыканта выгодно так ездить?

— Да, почему нет? Во-первых, в этом есть и определенный интерес: мы не так часто играем в Варшаве, начали совсем недавно. Это новый для нас город, и нам нравится приезжать туда. Во-вторых, это был фестиваль солидарности с Беларусью — сам повод предполагает, что можно без зазрения совести сыграть. В конце концов в этом есть и демонстрационный момент — вход был бесплатный. Могло прийти много людей, которым могла бы понравиться наша музыка. И это значит, что можно будет продолжать диалог.



Фото: Евгений Ерчак, vk.com/petlia

— Насколько релевантна музыка на русском языке в Европе? Вряд ли там так много белорусских эмигрантов. А смысл полякам приходить — послушать то, что они не понимают?

— Я видел таких людей. Причем они не то что по-русски не понимали, но и по-белорусски совсем ничего. Смысл есть. Есть же Super Besse, есть «