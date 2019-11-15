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Про арт-искусство беларуского ЖЭС сняли фильм! Где и когда его можно посмотреть?
Источник материала: KYKY>
Вы наверняка видели разноцветные квадраты и прямоугольники на беларуских зданиях. Их создают работники ЖЭСа, чтобы закрасить другое, менее привлекательное для местных властей искусство. Режиссер Максим Швед решил снять об этом фильм и он уже вышел в минский прокат. Кино называется «Чистое искусство».
Сюжет фильма:
Маляры ЖЭСа Зина и Инна старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. Вдохновленный этими фигурами художник – абстракционист Захар Кудин – выходит на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст. Заинтригованные прохожие, пробуя интерпретировать творчество Захара, высказывают своё мнение не только об искусстве. Наблюдая за рождением арт-феномена, фильм с иронией и нежностью показывает современную Беларусь.
Если для вас важны награды, рассказываем: на кинофестивале «Лістапад» фильм получил Специальный диплом Гильдии киноведов и кинокритиков Белорусского союза кинематографистов «За остроумное и меткое отражение белорусского самосознания».
Кто такой режиссер Максим Швед?
Беларус, по образованию – юрист-политолог по образованию. Успешно занимался бизнесом, но потом понял, что в жизни ему не хватает творчества, поэтому и начал снимать кино. Вот, что Максим рассказал «Медузе» про фильм о беларуском ЖЭС: «Я начал разрабатывать проект в 2016 году, когда учился в польской киношколе Анджея Вайды. На фильм меня вдохновили квадраты или прямоугольники, которыми минские коммунальные службы закрашивают теги, надписи и какие-то лозунги на стенах домов. Главный герой изначально был для меня чем-то абстрактным. Я предполагал, что это может быть экскурсовод, который показывает туристам такое странное искусство. Идеи, что это будет именно художник, изначально не было. Главным для меня было передать некое состояние, атмосферу».
Где и когда можно посмотреть фильм?
Показы фильма «Чистое искусство» пройдут с 21 по 27 ноября:
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Вы наверняка видели разноцветные квадраты и прямоугольники на беларуских зданиях. Их создают работники ЖЭСа, чтобы закрасить другое, менее привлекательное для...
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