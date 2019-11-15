Немцы сочинили рэп про Беларусь. Просто посмотрите этот клип

Источник материала: KYKY

Немецкий Фонд имени Конрада Адэнауэра снял четырехминутный ролик про Беларусь. В нем рэпер в толстовке читает рэп на немецком о том, что наша страна находится в центре Европы, ну и что вообще тут у нас есть. Для тех, кто не знает немецкий, в ролике сделали субтитры на английском языке.

Начинается действо клипа на Немиге. Потом показывают кадры с улицы Октябрьская, железнодорожного вокзала и других мест Минска. Рэпер рассказывает, сколько в нашей стране областей, жителей. Вспоминает выдающихся беларусов – Франциска Скорину, Жореса Алферова, Адама Мицкевича, Ольгу Корбут, Марка Шагала, Василя Быкова, Тадеуша Костюшку, Светлану Алексиевич.

Припев у рэпер простой: «Бела! Бела! Беларусь!» Его вместе с ним поют сами беларусы, которых рэпер встретил в самых разных местах города.

Естественно, в клипе показывают вышиванку, борщ и драники, восхваляя нашу национальную кухню. Говорится, что беларусы очень любят стабильность, и напоминает, какие места Беларусь занимает в индексах свободы слова и подобных. Рэпер вспоминает, что у нас тут последняя диктатура, зато нет террористов и развит IT-сектор. И Беларусь не нападает на своих соседей!