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В Беларуси снова перенесли сроки внедрения биометрических паспортов
16.11.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси в очередной раз перенесли сроки внедрения биометрических паспортов. По информации
В частности, как сообщил заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Николай МЕЛЬЧЕНКО, по техническим причинам сроки выдачи биометрических паспортов, скорее всего, перенесутся. О том, когда они появятся, специалист не уточнит, но заверил, что это произойдет в течение 2020 года. Не были названы и точные сроки введения в стране ID-карт.
Напомним, биометрический паспорт заменит белорусам паспорт бумажный, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Кроме того, планируется, что как только у нас в стране заработают ID-карты, Беларусь начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу.
Ранее обещали, что биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого – с 1 января 2019 года.
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Ранее предполагалось, что биометрические паспорта станут выдавать белорусам с 1 января 2020 года.
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