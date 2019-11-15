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В Беларуси снова перенесли сроки внедрения биометрических паспортов

16.11.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси снова перенесли сроки внедрения биометрических паспортов
АиФ

В Беларуси в очередной раз перенесли сроки внедрения биометрических паспортов. По информации TUT.by, причины кроются в технической составляющей процесса.

В Беларуси снова перенесли сроки внедрения биометрических паспортов Паспорт с отпечатком. В Беларуси хотят ввести биометрические документы?

В частности, как сообщил заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Николай МЕЛЬЧЕНКО, по техническим причинам сроки выдачи биометрических паспортов, скорее всего, перенесутся. О том, когда они появятся, специалист не уточнит, но заверил, что это произойдет в течение 2020 года. Не были названы и точные сроки введения в стране ID-карт.

Напомним, биометрический паспорт заменит белорусам паспорт бумажный, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Кроме того, планируется, что как только у нас в стране заработают ID-карты, Беларусь начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли путешествовать по этому документу.

Ранее обещали, что биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого – с 1 января 2019 года.

 
 
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Ранее предполагалось, что биометрические паспорта станут выдавать белорусам с 1 января 2020 года.
 
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