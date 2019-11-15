Завершено расследование уголовного дела об убийстве 81-летней жительницы Волковысского района ее внуком

Источник материала: Новости Волковыска

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Волковысского района, сообщила Гродненской правде официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.



По данным следствия, вечером 7 августа текущего года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из деревень Волковысского района в собственном доме с многочисленными повреждениями обнаружено тело 81-летней женщины.



Установлено, что все повреждения, имевшиеся у погибшей, образовались в результате ударных травматических воздействий, большинство из которых причинены ножом и топором.



Согласно материалам уголовного дела, противоправные действия в отношении престарелой совершил ее внук. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками милиции на окраине одной из соседних деревень. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, при нем обнаружено имущество, принадлежащее женщине.









Кроме того, следует отметить, что обвиняемый ранее уже был судим по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). Преступление он также совершил в состоянии алкогольного опьянения и с использованием ножа. В местах лишения свободы он провел почти 12 лет. В связи с отбытием наказания 4 августа он вернулся в Волковысский район, где поселился в доме родной бабки, которая оказывала ему материальную и иную помощь в период отбытия наказания.



Сам обвиняемый показал, что ночью 7 августа он пребывал в состоянии похмелья и обратился к бабке с просьбой дать ему выпить, на что последняя ответила категорическим отказом, после чего он и совершил в отношении нее противоправные действия.



В рамках предварительного следствия осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Получены выводы судебно-медицинской, генетической, судебно-биологической, комплексной, медико-криминалистической, стационарной психиатрической экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте.

УСК по Гродненской области мужчине предъявлено обвинение по п.п. 2, 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.